«В Азербайджане мы провели переговоры по вопросам транспорта». Как сообщает АПА, об этом заявил генеральный директор Европейского союза по транспорту и мобильности Хенрик Хололей.

«Азербайджан реализует важные проекты в области железнодорожного транспорта. Железнодорожные проекты превращают Азербайджан в транспортный коридор и это находится в центре нашего внимания. Я ознакомился со строительством порта Алят и морским пароходством, провел важные встречи с президентом Азербайджана, с руководителями министерств иностранных дел, экономики, транспорта, связи и высоких технологий. ЕС и Азербайджан могут расширить и углубить связи в области транспорта».