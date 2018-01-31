Если популярные пляжные курорты надоели, самое время посетить уголки, о которых известно лишь немногим. «Вокруг света» рассказывает о пяти удивительно красивых местах для плавания, купание в которых станет невероятным приключением и запомнится надолго.

Водопад Хавасу в Большом каньоне, США

Добраться до водопада Хавасу намного сложнее, чем до Дурбан-бич: сюда не ходит общественный транспорт, да и преодолеть путь на автомобиле не получится. Водопад находится в глубине знаменитого национального парка США Большой каньон. Проще всего сюда попасть на вертолете, другой вариант — путешествие на лошади или мулле. Однако трудности дороги полностью окупаются захватывающим дух видом: огромный поток падает с высоты 30 метров в каскадный природный бассейн ярко-голубогоцвета. Температура воды здесь всегда плюс 21 °C — после долгого пути приятно окунуться в прохладную воду. Более опытные пловцы купаются прямо рядом с водопадом, остальные предпочитают бассейны ниже по течению. На берегу есть песчаный пляж и деревья, в тени которых можно спрятаться от зноя.

Пляж Дурбана, ЮАР

Восточное побережье Южно-Африканской Республики известно своими песчаными пляжами и завораживающими видами на Индийский океан. В городе Дурбане расположилась так называемая Золотая Миля — шесть километров пляжей с мелким золотистым песком, из-за которого полоса и получила такое имя. Туристов привлекает и красота дурбанских пляжей, и их оснащенность, причем речь не только о раздевалках и душевых, но и о специальных сетях, которые не дают акулам — а их в Индийском океане много — подплывать к берегу. Безопасность отдыхающих обеспечивают и профессиональные спасатели, следить за работой которых — отдельное зрелище и удовольствие. По мотивам ежедневных приключений этих супергероев даже сняли телевизионное шоу «Спасатели Дурбан-бич» (16+), которое выходит по воскресеньям на канале Travel Channel (телеканал доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов).

Подземная река Сак-Актун, Мексика

Одна из главных природных достопримечательностей Мексики — подземные пещеры Сак-Актун, по которым течет одноименная река. Сюда со всего мира съезжаются любители дайвинга, но невероятные впечатления можно получить и без погружения. Вода в реке минеральная и кристально прозрачная, поэтому в неглубоких пещерах легко рассмотреть дно, украшенное многочисленными сталагмитами, в то время как с потолка свисают сталактиты, и все это дополняется мистической голубой подсветкой. Фонари, конечно, появились в пещерах не так давно — с появлением в Сак-Актуне туристов. Кстати, добраться до реки можно как раз в составе экскурсионной группы из города Тулума: гостям обычно выдают маску и трубку, чтобы они смогли в полной мере оценить красоту подводного мира.

Лагуны в парке Ленсойс-Мараньенсис, Бразилия

Совершенно неземной пейзаж откроется взору тех, кто решит искупаться в бразильском национальном парке Ленсойc-Мараньенсес. Белые песчаные дюны перемежаются с бирюзовыми лагунами, что создает по-настоящему сюрреалистический пейзаж. Ленсойс-Мараньенсес больше всего похож на пустыню, и, хотя официально он таковой и не считается, территория парка покрыта 40-метровыми песчаными дюнами. В сезон дождей между ними скапливается вода и образуются лагуны, в которых любят купаться местные и туристы. Бирюзовый цвет лагун впечатляюще контрастирует с белым песком, превращая эту территорию в одно из самых красивых мест на планете. Из минусов — разве что долгая дорога: въезд в парк на автомобиле запрещен, поэтому добираться придется на велосипеде или пешком.

Вулканическое озеро То-Суа, Самоа

Озеро То-Суа в Самоа — одно из самых впечатляющих мест для плавания в мире. Оно расположено на острове Уполу Независимого Государства Самоа. Незнающий турист легко может пройти мимо достопримечательности, поскольку маленькое То-Суа со всех сторон окружено тропическими зарослями. Однако опытным путешественникам это на пользу: посетителей тут немного, и отдых от этого только выигрывает. Образовалось озеро в кратере потухшего вулкана и поэтому имеет почти идеально круглую форму. Глубина То-Суа — 30 метров: добраться до воды можно по вертикальной лестнице, у основания которой есть небольшая площадка для отдыха. Вода в озере соленая, ведь водоем расположен практически на побережье Тихого океана и соединен с ним подземным тоннелем. Поездку на То-Суа стоит запланировать на время прилива, чтобы застать максимальный уровень воды.