Как сообщило издание «Life and Style», Брэд Питт и Анджелина Джоли, которые формально пока считаются законными супругами, близки к официальному завершению своего брака. Как сообщил информатор издания, все документы должны быть подписаны уже в феврале. И это означает, что Джоли и Питту удалось каким-то образом договориться об опеке над своими шестью приемными и биологическими детьми. К какому именно соглашению пришли Брэд и Анджелина, пока не разглашается.

Издание 7Дней напоминает: порядком затянувшийся бракоразводный процесс Джоли и Питта начался еще в сентябре 2016-го. Тогда, после бурной ссоры на борту самолета, на котором вся семья возвращалась из Франции в США, Джоли была настроена непримиримо. Она не только требовала единоличной опеки над детьми, но и собиралась максимально ограничить право Питта на посещения. И первое время не разрешала своим «чадам» видеться с отцом без присутствия психолога, назначенного судом.

Позднее Питт взял на себя вину за крушение брака, публично признавшись в алкоголизме. Однако после того, как Брэд успешно прошел курс лечения, Анджелина смягчила свою позицию. И постепенно их отношения стали улучшаться: Питт и Джоли начали общаться напрямую, а не через адвокатов, как это было первоначально. А через некоторое время Джоли переехала с детьми в новый дом, который она приобрела в Лос-Фелис, неподалеку от особняка, в котором живет Питт, чтобы он мог чаше видеться со своей детворой.