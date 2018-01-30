Таможенники изъяли крупную партию табака для кальяна производства Иордании, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе Дагестанской таможни.

«В воскресенье на Магарамкентском таможенном посту при проведении контроля автомобиля “Мерседес Бенс”, следовавшего из Азербайджана в Россию, в багажном отсеке была обнаружена не декларированная курительная табачная паста в количестве 4420 пачек. Общий вес товара составлял 267 кг», – рассказал собеседник издания.

Как выяснилось позже, паста принадлежала одному из пассажиров автомобиля. Сейчас незаконно перемещаемый товар изъят. По данному факту против гражданина Азербайджана возбуждено административное дело по ч.1 ст.16.2 (Недекларирование) КоАП РФ.