Игрок сборной Норвегии Тарик Эльюнусси покинул ряды клуба «Карабах», который проходил тренировочные сборы в турецкой Анталье.

Об этом Report сообщил директор азербайджанского представителя Амрах Челикель. По его словам, 30-летний нападающий покинул коллектив по желанию греческого клуба «Олимпиакос», которому принадлежит по контракту. Э.Челикель подчеркнул, что во второй половине сезона опытный форвард не будет выступать в составе «Карабаха».

Отметим, что «Карабах» летом 2017 года на 1 год арендовал И.Эльюнусси у «Олимпиакоса». Ожидается, что испытывающий трудности с попаданием в основной состав норвежец перейдет в шведский AİK.