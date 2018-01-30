В объединениях, соединениях и частях видов и родов войск Азербайджанской Армии начался новый учебный период.

Как сообщает сайт МО АР, во всех частях были организованы митинги, где были доведены основные цели и задачи на период обучения и порядок их выполнения.

Учебный процесс в Армии будет организовываться и проводиться в соответствии с требованиями Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, приказами и распоряжениями Министра обороны, с учетом рисков и реальных угроз на суше, в море и в воздухе, с целью повышения уровня боеготовности войск.

В первый день занятий во всех частях проводились тренировки по боевой готовности, которые отмечались высокой эффективностью и качеством.