РФ пока воздержится от ответных шагов после публикации «кремлевского списка» США

Как передает РИА Новости, об этом заявил действующий президент РФ, который объявил о намерении баллотироваться на следующий срок.

Действующий президент, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.

«Мы ждали этого списка. И не буду скрывать, мы готовы были предпринять ответные шаги, причем, серьезные, которые скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов», — заявил Путин на встрече с доверенными лицами.