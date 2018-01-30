Некоторые делегаты мирной конференции по Сирии, проходящей в России, встали и попытались прервать выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, обвиняя Москву в убийстве мирных жителей в Сирии в результате авиаударов. Об этом сообщил Reuters очевидец происходящего.

Инцидент попал в прямую трансляцию российского государственного телевидения. Телеканал показал, как два охранника подходят к человеку в аудитории, давая понять, что он должен сесть и замолчать.

Одновременно другие делегаты конференции в Сочи встали и стали кричать лозунги в поддержку России, сообщает «Голос Америки».

Лавров попросил делегатов дать ему возможность закончить выступление, заявив, что они смогут высказать свое мнение позднее во вторник.