Президент России Владимир Путин выразил отношение к «кремлевскому докладу» США.

Как сообщает Minval.az со ссылкой на РИА Новости, во время встречи с доверенными лицами в преддверии президентских выборов Владимир Путинпошутил о том, что его не включили в «кремлевский доклад» США.

«Обидно»,- сказал Путин.

«Собака лает, а караван идет, России нужно заниматься внутренними вопросами. Нам нужно думать о себе, заниматься экономикой и сельским хозяйством, здравоохранением, обороноспособностью», — добавил Владимир Путин.

“Кремлевский список» США — это недружественный акт, он наносит вред отношениям России и США в целом, продолжил он.

«В чем смысл таких действий — я не понимаю, но это безусловно недружественный акт, он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом», — сказал Путин.

Россия может обойтись без совместной работы с США, но в ней все заинтересованы, глупо сворачивать отношения до нуля, заявил президент РФ.

«Им это нужно или нет? Вот когда-то оказалось, что не нужно, и произошел взрыв во время Бостонского марафона, люди погибли. Так нужно или нет? Мы будем работать или не будем? Хотите или нет? Мы можем без этого обойтись. Но, мне кажется, что в этом все заинтересованы. Все», — сказал Путин.

«Это полная глупость — сворачивать наши отношения до нуля», — добавил он.