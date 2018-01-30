Жителя британского города Честерфилда приговорили к 7 годам тюрьмы за то, что он в течение 13 лет был одержим девушкой, с которой учился в школе.

По информации издания, мужчина мечтал похитить её, надругаться, а затем обезглавить.

Одержимость 27-летнего Питера Хоулхауса проявилась ещё во время обучения в школе и усилилась через десять лет в марте 2017 года, когда он повстречал знакомую в пабе. В тот день мужчина увидел, как она целуется со своим возлюбленным, из-за чего рассердился и «почувствовал себя преданным».

После встречи Питер отправил девушке длинное сообщение в «Фейсбуке». В нём мужчина рассказал о своей страсти и напомнил, что в школе он был тем самым «грустным маленьким чудаком, который смотрел на неё целыми днями».

В июле того же года Хоулхаус решился на гипнотерапию. Во время сеанса он рассказал специалисту, что мечтает похитить девушку, а затем, угрожая битой, сорвать с неё одежду и изнасиловать.

После такого заявления терапевт обратился в полицию, и британца арестовали. В багажнике его машины стражи правопорядка обнаружили очки ночного видения, бинокль и балаклаву, а на его компьютере и в телефоне — фотографии дома и офиса девушки, сообщает Daily Mail