Старший внук первого президента Узбекистана Ислама Каримова и сын его дочери, Гульнары Каримовой, месяц назад попросил о политическом убежище правительство Великобритании.

Об этом СМИ рассказал его адвокат в Великобритании.

По данному поводу журналисты ВВС 20 декабря 2017 года обратились к Исламу Каримову-младшему за комментариями, и вот что он им тогда заявил:

«Да, как только будут готовы юридические процедуры и документы, я в этом же году попрошу убежища. Произошло крупное событие, связанное с моей матерью. Это держится в строжайшем секрете. Но до меня дошли сообщения, что об этом объявят».