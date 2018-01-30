«Сын нанес удар не только мне, но и всему нашему роду, нас всех уволили с работы. У меня 4 сына, 1 дочь, 13 внуков и 13 правнуков. Нам всем нанесен удар. Тогда я сказал следственным органам, что если мой сын причастен к убийству Зии Буниятова, то мне не нужен такой сын, повесьте его на виселице. Я не такого сына растил».

Как сообщает Minval.az, об этом в интервью газете «Ени Мусават» заявил бывший глава Исполнительной власти Абшеронского района Адиль Нагиев. Он раскрыл сенсационные факты про своего сына Низами Нагиева, осужденного пожизненно за причастность к убийству выдающегося ученого Зии Буниятова:

«Я никогда не встречался с Зией Буниятовым, только видел его по телевизору. Но я испытывал к нему симпатию, потому что он вел непримиримую борьбу против армян. Я тоже был националистом, сбежал от армян.

После убийства Зии Буниятова мой сын разгуливал на свободе 3 года. Выстреливший из пистолета в рот Буниятову Галиб Балаев был убит через 3 дня при переходе в Иран. Низами был арестован 28 сентября 2000 года. Я принимал участие во всех судебных процессах. Тогда я остался очень недоволен приговором. Потому что организатор, заказчик сбежал. Если бы и мой сын сбежал, где бы его ловили? Мой сын не сбежал. После назначения на должность генпрокурора Закир Гаралов разоблачил эту преступную группу и доказал причастность моего сына».

Адиль Нагиев рассказал, почему убили Зию Буниятова:

«После его убийства я решил больше не встречаться с сыном, потому что он нанес удар не только мне, но и всему нашему роду. Но я не верил, что мой сын мог это сделать. Затем я узнал, почему «убрали» Зию Буниятова. Он перевел книгу историка Мусы Каланкатлы «Албанская история». Муса Каланкатлы на 254 странице унизил исламского пророка. Член «Хезболлы» по имени Насрулла прибыл в Баку, где собрал вокруг себя определенных людей, используя религию. Их главарями был Тариэль Рамазанов и Джаваншир Асланов. Как связаны Тариэль Рамазанов и мой сын? В советское время они вместе служили на Курильских островах. Этот бессовестный сбил моего сына с верного пути и вовлек в это дело… Сам он человек с высшим образованием, а его отец Рамиз Рзаев работал в Академии. По указанию Насруллы собрали банду».

Бывший глава ИВ назвал также имя организаторов убийства Буниятова:

«Я признаю, что мой сын виновен. Но организаторами убийства Зии Буниятова были Тариэль Рамазанов и Джаваншир Асланов. Они организовали это убийство и вовлекли моего сына в это дело».