Кандидат в президенты России, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский во вторник встретился с журналистами и презентовал свою предвыборную программу «Мощный рывок вперед!»

Лидер ЛДПР рассказал, что в программе зафиксирован и национальный вопрос. Жириновский предлагает ликвидировать национальное деление. «Мы против национального деления. Деление внутри страны должно быть только административное. Маленькие территории присоединяются к крупным».

Вместе с тем, отвечая на вопрос корреспондента издания «Москва-Баку», ожидает ли он поддержки со стороны многочисленных диаспор России, в том числе, азербайджанской, Жириновский заявил: «Мы всегда рассчитываем на поддержку всех граждан страны. У нас каждый имеет право голосовать. Мы считаем, что самый разделенный – русский народ. У Азербайджана все хорошо получилось – есть независимый Азербайджан, азербайджанцы могут жить где хотят в России».

«Кто должен быть президентом? В первую очередь, опытный человек. Если девочке 36 лет (имеется ввиду Ксения Собчак – прим. ред.), она с трудом вышла замуж, с трудом родилась, это, извините, не жизненный опыт. У меня два сына, дочь, восемь внуков. Родственников – сотни.

Сегодня главное направление – восточное, так случилось. Это я востоковед. Ближний Восток – я его изучал. Турция, Иран, арабы, Израиль. Служил на Кавказе. Жил в Казахстане.

Национальный вопрос. Чтобы его знать – нужно там жить. Где они (остальные кандидаты в президенты) – им не понять. Ни разу не были ни в одной национальной республике. Нужно встречаться с диаспорами.

У нас играет роль национальный вопрос, религиозный. В основном мусульмане. Казахстан – мусульманская страна, Узбекистан и так далее… Турция, арабы – я с ними встречался, с лидерами многих стран, с депутатами, с сенаторами. Объехал всю страну и весь мир. Везде знают меня. Это же тоже имеет значение, кто человек, где его опыт, где его умение, кем он руководил. Нас любят в бывших советских республиках.

Русская православная церковь, католики, мусульмане – сунниты, шииты. Вы посещали эти общины в нашей стране? Вы встречались с национальными диаспорами, общинами? Нужны годы, десятилетия, чтобы узнать народы».