«Нет вероятности смены места телебашни из-за оползня на Баиловском склоне».

Об этом сообщил Report начальник экспедиции Геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

Он отметил, что место строительства телебашни имеет совершенно другую структуру: «На данной территории нет никакого риска для телебашни. Она построена на монолитных камнях. Спроектирована и построена правильно. Никакой опасности нет».

Отметим, что 24 января в Сабаильском районе на Баиловском склоне (близ телебашни) зарегистрирован оползень. В результате проверок экспертов определены 103 дома на месте оползня, подвергавшиеся опасности. Из оползневой зоны эвакуировано 80 семей, т.е. 390 человек. С этого месяца им будет временно выплачиваться плата за аренду жилья.