В 2017 году по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум в Турцию было поставлено 6 300,1 млн. кубометров газа, что на 0,87% больше по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год.

Как передает АПА, в 2017 году по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум в Грузию было поставлено 814,9 млн. кубометров газа, что на 2,81% больше по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год. В 2017 году по трубопроводу Газимамед-Газах в Грузию было поставлено 1379,7 млн. кубометров газа, что на 18,32% больше по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год.