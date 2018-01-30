Новые санкции, направленные против России, в случае их введения, коснутся партнеров оборонно-промышленного комплекса РФ и ее разведслужб. Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепартамента.

«Начиная с сегодняшнего дня Госдепартамент может начать введение санкций в рамках раздела 231 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) за значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами. <…> Когда и если мы объявим о новых санкциях, мы это сделаем. Если они будут введены, то они будут преимущественно касаться нероссийских организаций, вовлеченных в значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами», — сообщил он.

По словам этого дипломата, Госдепартамент и министерство финансов «напрямую взаимодействуют с профильными комитетами Конгресса для реализации закона [CAATSA]». «Сегодня мы проводим для членов [Конгресса] и другого персонала брифинги для введения в курс дела», — сказал он. Детали этих встреч представитель внешнеполитического ведомства раскрыть отказался.

Он при этом обратил внимание на то, что «программа санкций против России будет продолжена до тех пор, пока она не остановит <…> те провокационные и дестабилизирующие действия, которые привели к [утверждению упомянутого] закона».

Вместе с тем комитет Госдумы по обороне обсудит с представителями Минобороны возможные санкции США против партнеров оборонно-промышленного комплекса РФ. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ, Герой России Владимир Шаманов, комментируя соответствующие высказывания представителей Госдепартамента.

«Мы, безусловно, спланируем и послушаем на комитете позицию [представителей Минобороны]», — сказал парламентарий. «Одновременно наверняка она будет [вице-премьером, курирующим ОПК] Дмитрием Олеговичем Рогозиным рассмотрена на заседании Военно-промышленной комиссии», — полагает он. «Россия даст полноценный ответ, ни в коем случае мы не будем плестись в хвосте обстоятельств», — заверил Шаманов.

Председатель комитета Госдумы по обороне считает, что возможные санкции США против партнеров оборонно-промышленного комплекса РФ говорят о боязни конкуренции с российским оружием.

«Они просто боятся этой конкуренции, потому что эффективность российского оружия не на словах и не на бумаге, а на деле была доказана в Сирии. И они просто испугались, что их гнилые «Томагавки», половина из которых даже непонятно где оказалась, и другое устаревшее оружие не будет востребовано, а значит, их компании понесут большие убытки. Вот что за этим кроется», — сказал парламентарий.

Шаманов подтвердил, что возглавляемый им думский комитет будет «внимательно отслеживать ситуацию в этой сфере». «Речь идет о недобросовестной конкуренции, о которой так много говорят «ценители западных ценностей», — заметил он. — Сами при этом себе присвоили право диктовать условия, налицо двойные стандарты».