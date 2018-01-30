Несколько лет подряд дважды в год мы вылетаем в Европу – не только для отдыха, но и для сравнения уровня жизни в разных странах. Как правило, мы пользуемся услугами венгерской компании Wizz Air, которая начала новую программу авиаперелетов по маршруту Будапешт-Баку с 27 марта 2016 года. Рейсы осуществляют дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Стоимость билетов разная: компания предоставляет 20 билетов ценой в 60 евро, остальные авиабилеты стоят в пределах 75-80 евро в одну сторону. Это очень выгодно, с учетом того, что прямые рейсы, к примеру Баку-Лондон, стоит вдвое дороже, и далеко не каждый азербайджанец, желающий посмотреть мир, может себе позволить такие траты. Стоимость же билета из Баку в Будапешт составит менее ста манатов, билет из Будапешта до Лондона также стоит менее ста манатов. Таким образом, авиаперелет из Баку в Лондон будет стоить менее 200 манатов. Стоит отметить, что с приходом Wizz Air в Азербайджан красивейший город мира, который обязательно стоит посмотреть – Будапешт — стал для жителей Азербайджана выгодными «воротами» в Европу.

В ночь на 22 января мы вылетели в Будапешт из Международного аэропорта Гейдар Алиев, по праву считающимся одним из красивейших аэропортов мира. Особо хочется отметить деликатность и такт сотрудников нашего аэропорта, а так же качество и скорость работы, что значительно облегчает путешественникам процедуру прохождения через турникеты таможенного контроля.

Как правило, мы не пользуемся услугами туристических фирм (хотя, возможно это и удобнее, так как не нужно самим бегать по визовым делам), маршрут путешествия так же составляем сами, заранее бронируя квартиры в различных городах мира через сайты «airbnb» и «booking». Некоторые музеи мира мы так же посещали с билетами, заранее забронированными через интернет, к примеру Ватиканский музей в Риме. Это удобно, так как выстаивать огромные очереди в кассу (особенно в жаркое время года) весьма сложно. Иногда количество желающих посмотреть на шедевры мирового искусства в одной очереди зашкаливает до 500 человек, и несмотря на то, что продажа производится быстро, тем не менее, ждать своей очереди приходить по 2 часа. А время для путешественника – это самое дорогое, ибо города Европы наполнены чудесами, и все нужно успеть посмотреть, особенно если прилетаешь в страну всего лишь на неделю. Иногда бронировать билеты в музеи и на концерты желательно за несколько месяцев до поездки, потому что в последний момент может выяснится, что билетов больше нет. Так мы не смогли увидеть бессмертный шедевр Леонардо Да Винчи «Тайная вечеря» в церкви Санта Мирия де ля Грациа (Милан), потому что билеты, как выяснилось, были распроданы еще за три месяца до того, как мы посетили этот город.

И вот мы в Амстердаме, городе, в котором давно мечтали побывать именно из-за теории «запретного плода». Город этот овеян массой слухов и легенд, в частности, касающихся раскрепощенных человеческих отношений, проституции, наркотиков и гомосексуализма. Кроме того, нас, как эстетов, прежде всего привлекала древняя история Амстердама, его великолепная архитектура.

Город этот раскинулся на болотистых землях, и многие здания были построены на сваях, только если раньше сваи были деревянные, то сегодня они бетонные. В целом, в Амстердаме свыше 90 каналов, и каждый из них живописен. Исторический центр города выглядит очень аккуратным за счет домов, стоящих вплотную друг к другу. Разноцветные 4-5-этажные старинные домики напоминают пряники. Входы в эти дома до такой степени узкие, что невозможно пронести мебель, и потому ее впихивают в квартиры через окна. Практически каждый дом снабжен крючком под крышей, сквозь который продевается лебедка. А я-то по началу подумала, что на этих крючках раньше висели фонари! Улицы и переходы узкие, зато широкие проспекты и центральная пешеходная зона. Но и тут есть опасность напороться на велосипедистов (от них просто никуда не денешься!). Но о велосипедистах – позже.

В отличии от парков Баку, парки Европы посыпаны мелким гравием, по которому очень удобно ходить. И Амстердам – не исключение. Пожалуй, таких больших городских парков (а их в городе как минимум 10) нет больше нигде. Огромные зеленые газоны, многолетние раскидистые деревья, естественные водоемы максимально приближают человека к природе. В парках много любителей спорта, бегущих по дорожкам, отжимающихся и приседающих на газонах. С мостиков можно кормить рыбу и птиц, и этот процесс тоже является огромным удовольствием и релаксацией.

Велосипедов больше, чем машин

Гуляя по улицам и проспектам Амстердама, нужно быть очень внимательным, так как основную опасность на дорогах представляют не машины, а велосипеды, которых в этом городе такое великое множество, что и не сосчитать (как говорила Донна Роза Дальвадорес). Не зря Амстердам считают велосипедной столицей Европы. Бывалые путешественники говорят, что Китай с его любителями передвижения на 2-колесном транспорте просто «отдыхает» в сравнении со столицей Голландии. По самым скромным подсчетам, ежедневно на улицы Амстердама выезжает около полумиллиона велосипедистов. Велосипеды – самые разные, есть велоболиды, есть модели, к которым прикрепляются различные приспособления в виде колясок и кабинок. Можно воспользоваться так же услугами велорикш, этот вид транспорта весьма популярен среди туристов.

Следует учесть, что велосипедисты в Амстердаме гоняют на той же скорости, что и автомобили. Огромное впечатление на меня произвела 3-этажная велостоянка около Центрального вокзала. Такого количества 2-колесного транспорта я не видела еще никогда. По моим скромным визуальным подсчетам, на этой парковке было как минимум несколько десятков тысяч велосипедов.

И все же несмотря на всю осторожность, которую мы соблюдали в Амстердаме, меня сбил велосипедист, и сейчас на плече красуется огромный черный синяк – своеобразное напоминание о том, что бдительность в этом городе терять нельзя, тем более в погоне за удачным фотокадром. Мне еще повезло, что удар такой силы пришелся по плечу, а не по ребрам. Правда, велосипедист (который оказался русскоязычным), предложил помощь, я отказалась, так как сама была виновата в столкновении. Сошлись на банальных взаимных извинениях. Велоавария не помешала нам продолжить прогулку по этому прекрасному городу, который, подобно шкатулке с секретами, открывал перед нами все свои чудеса.

Квартал Красных фонарей

Одно из чудес – удивительное место, где одновременно чувствуются и святость и порок. Святость, потому что на территории Квартала Красных фонарей расположены сразу два собора. Горожане ласково называют этот квартал Де-Валлетьес («стеночки»), потому что когда-то здесь проходили городские укрепления. Представительницы древнейшей профессии облюбовали это место еще в 14 веке. Для них это место стратегически выгодно: во-первых, находится в самом центре, во-вторых, недалеко от порта.

Жизнь в амстердамском Квартале красных фонарей бьет ключом в любое время суток. Наибольшее количество туристов как правило приходит именно сюда. Днем Квартал ничем не отличается от других районов Амстердама – по соседству расположены дорогие брендовые магазины, художественные галереи, салоны красоты, на каналах можно прокатиться на прогулочных катерах (цена билета 18 евро).

Но все самое интересное происходит в Квартале по вечерам и, естественно, ночью, когда открываются «Смарт-шопы», где можно приобрести галюциногенные грибы (15 грамм – суточная норма) по самым разным ценам, а так же «Кофе-шопы». Только если в Баку кофе-шоп это место, где можно выпить кофе и перекусить десертами, то в Амстердаме так называются места, где можно приобрести папироски с «травкой». Цены варьирующие – от 6 до 25 евро, в зависимости от крепости и радиуса воздействия на сознание. Клиентам таких «шопов» при входе предлагается меню «товара», описываются ощущения, которые можно почувствовать, а также способы приема. Ну и конечно же, продавцы инструктируют новичков о мерах предосторожности. Выкурить купленное можно как в самом кофе-шопе, так и вне его. В Голландии наркотики легализованы, и стоит отметить, что продавать их можно официально только в специально зарегистрированных торговых точках.

Красные фонари древности сегодня трансформировались в алые неоновые лампы, которыми отмечены места работы «жриц любви», сидящих на высоких барных стульях по ту сторону обзорных витрин. Форма одежды – самая разнообразная: неглиже, эротические костюмы медсестер, женщин-кошечек и сотрудниц полиции (естественно, с наручниками за кожаным поясом).

Стены некоторых домов, в которых работают проститутки, разрисованы яркими граффити. Художники постарались изобразить этих женщин в их рабочей одежде. Эти рисунки несомненно дополняют яркий колорит Квартала Красных фонарей.

Считается, что проститутки принесли Амстердаму не меньшую славу, чем его каналы, и в благодарность за это представительницам фронта «продажной любви» был установлен памятник.

В Квартале красных фонарей расположен Музей эротики — один из самых знаменитых музеев Амстердама, где представлено эротическое искусство различных культур и исторических периодов. В этом музее много скульптур, картин, статуй, фотографий, есть даже старинные гравюры, на которых запечатлен процесс соития, а также всевозможные приспособления для этого процесса. Словом, заинтересованным есть на что посмотреть.

Там же находится и музей проституции – на самом деле очень интересное место, в котором можно почувствовать «рабочую атмосферу» женщин, ежедневно продающих свое тело. Можно даже посидеть за стуле по ту сторону окна, и посмотреть на реакцию проходящих мимо мужчин. В музее представлены так же и экспонаты в виде секс-игрушек, повседневной одежды путан, датируемых разным временем. Имеется так же забавная коллекция вещей, забытых клиентами: от вставной челюсти и часов до бумажников и автомобильных ключей.

В Квартале зазывалы предлагают желающим посмотреть эротические шоу, много секс-шопов, которые посещают не сколько реальные покупатели, сколько такие же любопытные туристы, как мы. Стоит отметить, что Квартал Красных фонарей постоянно инспектирует велосипедная полиция, моментально пресекающая любые беспорядки.

Кстати, прогуливаясь по Кварталу Красных фонарей, мы думали, что на каждом шагу будем видеть и зажимающиеся парочки гомосексуалистов. Но на самом деле ничего такого мы не увидели. Места, где обычно тусуются представители гомосексуальных меньшинств, отмечены флагами ЛГБТ, и заведения носят закрытый характер. Когда мы путешествовали по Испании и посетили в Мадриде квартал Чуэка (самый древний квартал гомосексуалистов в Европе), там все было по-другому. В Амстердаме – даже в столь злачном районе – мы не увидели ни гей-парада, ни целующихся мужчин (и женщин), хотя разговоров о разврате гомосексуалистов именно в Амстердаме ходит великое множество. Хотя, возможно, мы приехали в то самое время, которое не считается туристическим сезоном.

У посетителей квартала есть своеобразное поверье: если потереть медную женскую грудь, вделанную в плиты тротуара практически рядом с входом в церковь, то обязательно вернешься в это место снова. Конечно же, мы это сделали.

В целом, народ веселится и отрывается «по полной» в ресторанах и барах, толпы гуляющих затариваются так же и в сувенирных магазинах, которых в Амстердаме великое множество. Кстати, марихуана и секс нашли свое отражение в сувенирных изделиях. Так, к примеру, существует ряд магазинов, в которых продают курительные трубки, пепельницы с изображением марихуаны, табакерки, а также жвачки, кексы, печенье, чупа-чупсы с запахом канабиса. Лист канабиса украшает и текстильные изделия: носки, фартуки, шапки, кепки, майки. Он изображен на фарфоровых тарелках, брелоках, ручках, портсигарах. Стоит отметить, что все эти сувениры очень хорошо раскупаются. Аналогичные магазины находятся и в других странах мира, но опять же отмечу, что все пищевые продукты, реализуемые в этих магазинах, являются имитацией с запахом, а не с примесью настоящего канабиса.

После посещения Амстердамской барахолки (блошиного ранка) мы отправились в португальскую синагогу, а оттуда – к грандиозной скульптурной композиции «Ночного дозора» — точной копии знаменитой картины Рембрандта, которую мы видели в Королевском музее Амстердама. Отлитая русскими скульпторами Александром Таратыновым и Михаилом Дроновым бронзовая композиция установлена на площади Рембранта в 2006 году. Композиция состоит из 22 фигур офицеров и солдат охранной роты, изображенных на одноименной картине.

Я не стану утомлять читателя описаниями музеев, коих в городе великое множество. Вся информация о музеях и их содержимым в полной мере представлена на различных интернет-сайтах. Скажу только, какое горькое чувство сожаления о непонятом мною Ван Гоге охватило меня, когда я увидела в музее фотографию его могильного камня. Могила Ван Гога была украшена подсолнухами, словно сошедшими с его знаменитой картины.

Кстати, о подсолнухах стоит сказать особо. На цветочном рынке Амстердама – самом большом в Европе, продается много разновидностей подсолнуха. И, конечно же, символа страны – тюльпана. Прогуливаясь по галереям рынка, просто диву даешься, когда видишь сколько на самом деле видов, цветов и оттенков тюльпанов предлагаются покупателю. Цены – самые разные: от 1,50 до 50-60 евро за луковицу. Можно приобрести более дешевые (но не менее прекрасные) сорта, уже упакованные в пакеты (по 3,50-4 евро за пакет). Так же ростки тюльпанов продаются в банках, горшках, кашпо, коробочках. В виде сувениров они упакованы в фарфоровые голландские башмачки (3.50 за сувенир). Изображением голландских тюльпанов украшены майки, сумки и кепки.

В 17-м веке цветы продавали торговцы на лодках, плавая вдоль городских улиц. До 1862 года цветочный рынок располагался на канале Синт-Люсиенвал, бывшей части городского рва. После того как появились планы по ликвидации рва (он был засыпан в 1889 году), рынок переехал на современное место. С 1862 года он располагается на амстердамском канале Сингел, недалеко от площади Дам.

До 60-х годов прошлого века на рынке почти не продавались срезанные цветы. В принципе, сегодня они тоже мало где продаются, в основном, виды тюльпанов представляет искусная имитация. А срезанные цветы можно приобрести в цветочных магазинах, которых так же довольно много в столице, и в супермаркетах.

В настоящее время рынок функционирует в основном как туристическая достопримечательность. Так же на цветочном рынке Амстердама можно приобрести экзотические цветы и растения – начиная от мухоловки, кокосовой пальмы и орхидеи ангрекум с острова Бора-Бора и заканчивая японским бонсаем. Конечно же, мы не устояли перед искушением и наши сумки наполнились луковицами тюльпанов самых различных видов, которые, как мы надеемся, очень скоро дадут всходы.

6 дней нашего путешествия пролетели незаметно. И вот он, наш последний вечер в Амстердаме. Дождь, холодный вечер, тусклые фонари вдоль древних каналов, и бесконечный людской муравейник, частью которого мы были до недавнего времени. Кто-то сегодня впервые увидел Амстердам, кто то, возможно, как и мы, прощается сегодня с этим роскошным городом. И, возможно, холодный дождь так же смывает слезы с чьих-то щек. Мы навсегда запомним каждый прожитый день в городе Любви и Вечности, мы сохраним в сердце и памяти его запахи, звуки, мелодичное биение его каменного сердца. И потому мы не говорим Амстердаму ПРОЩАЙ, мы говорим ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ!

Яна Мадатова, Амстердам, специально для сайта Minval.az