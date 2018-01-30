Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя «кремлевский список» США, заявил, что в современном мире нельзя совершать такие глупые шаги, и отметил, что без России невозможно решить ни одну серьезную международную проблему.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Новый список США. Небывалая в истории человечества самоуверенность и безрассудство! В современном мире нельзя совершать такие глупые шаги. Без России они не смогут решить ни одну международную проблему. Отрезвление придёт! И оно будет иметь эффект, который не снился деятелям США!» — написал он в Twitter.