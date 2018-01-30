Армянские СМИ пишут о том, что премьер-министр Армении Карен Карапетян занимался в Давосе не только государственными, но и личными делами. Об этом сообщает Sputnik Армения.
«В рамках Всемирного экономического форума Карапетян провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками многих стран. Однако, премьер успел заняться также проблемами своего собственного бизнеса», — отмечает издание «Жаманак».
Согласно газете, не секрет, что семья Карапетянов занимается производством дорогостоящих часов, механизмы которых импортируются именно из Швейцарии.
«Сборка происходит в Армении. Речь о ЗАО «Крбеданц», которое является частью бренда Kerbedanz. Он основан в Швейцарии и имеет представительства во многих странах мира», — говорится в статье.