Армянские СМИ пишут о том, что премьер-министр Армении Карен Карапетян занимался в Давосе не только государственными, но и личными делами. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«В рамках Всемирного экономического форума Карапетян провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками многих стран. Однако, премьер успел заняться также проблемами своего собственного бизнеса», — отмечает издание «Жаманак».

Согласно газете, не секрет, что семья Карапетянов занимается производством дорогостоящих часов, механизмы которых импортируются именно из Швейцарии.