“Один из важных моментов – устойчивость туберкулеза к лекарствам. Есть туберкулез, устойчивый к многочисленным лекарствам, а есть его самая сложная форма, устойчивый к широкому спектру лекарствам. В этом вопросе есть проблемы. К сожалению, в связи с туберкулезом имя Азербайджана прозвучало среди 30 мировых и 17 европейских стран”.

Как сообщает Report, об этом на проходящих в парламенте слушаниях на тему “Глобальные вызовы и обязанности: Борьба с туберкулезом в Азербайджанской Республике” заявила директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Хагигат Гадирова.

Она отметила, что среди общего показателя Европы по данной болезни 2% приходятся на Азербайджан: “Основная причина появления этой болезни – неправильное лечение. Лечение больного без учета неправильно. Есть такие «врачи», которые нарушают свое имя, обязанности, неправильно лечат. Сегодня у ВОЗ совершенно новые протоколы, диагностика и лечение туберкулеза ведутся совершенно иными способами”.