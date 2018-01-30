«Россию официально приравняли по степени угрозы для мирового порядка к международной сети торговли наркотиками». Так прокомментировал израильский политолог Авраам Шмулевич информацию о докладе в Конгресс Соединенных Штатов Америки со списком имен, которых заподозрили со связями с российскими властями.

«Надо понять для чего он сделан. Говорят о том, что главное его цель: «раскол элит». Не думаю,что это так. Вряд ли американцы полагают что включённые в этот список Собянин вместе с Лавровым и с владельцем аэропорта Каменщиком задушат Путина флагом России, когда он придёт на коллегию В МИД», — написал политолог в Facebook.

На самом деле, уверен Шмулевич, данный список направлен именно на Запад, а не на Восток.

«Главная причина вызвавшее список влияние России на американские выборы и вообще на внутреннюю политику запада. Огромные деньги который находится на западе, имеющий русское происхождение, стали токсичными и опасными для западной Экономики западной политической системы. Задача списка нейтрализовать их влияние. точно также как деньги наркокартелей не могут легально влиять на принятие решения на западе и на западный экономику, выключены из неё, точно также — это Задача, которая ставится, — должны быть выключены российские деньги. Причём любые российские деньги. Не имеет значения заработаны они на торговли нефтью на авиаперевозках или на торговле пшеницы все. Все они отныне так же токсичные. Этим объясняется включения в список бизнесменов типа галицкого или каменщика, которые, вроде бы, не связаны напрямую с Путиным. Точно также как бы и куда бы не вкладывали деньги наркобароны свои деньги — эти деньги не будут допущены на легальный западный рынок — тоже самое с российскими деньгами.

Второй примечательный момент: включения в список министра иностранных дел Лаврова. Обычно дипломатов в подобного рода списки не включают. Так было, например, даже с Венесуэлой.

Поскольку дипломаты, по определению это мост через который идут контакты даже с противниками. Включение Лаврова- Объявления войны на уничтожение.Жирная чёрная метка всей российской системе: она должна быть полностью демонтирована», — полагает политолог ( пунктуация и орфография автора сохранены).