Предстваленный Минфином США «кремлевский доклад» может потенциально нанести ущерб имиджу попавших в него лиц. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Дождь».

«Сначала нужно проанализировать. Публикация достаточно беспрецедентная. В тексте огромное количество оговорок, что это никоим образом не является санкциями или ограничениями. Но придание публичности такого списка – просто всего и вся – наверное, потенциально это наносит ущерб имиджу, и реноме, и нашим предприятиям, и предпринимателям, и членам руководства», — сказал он.

На вопрос о включении его фамилии в список, Песков ответил, что «там фамилии всех». Он отметил, что «де-факто все названы врагами США».

Песков также предположил, что «с большой долей вероятности» вопросы о «кремлевском докладе» будут заданы президенту России Владимиру Путину на встрече с доверенными лицами. В связи с этим он не стал давать развернутые комментарии по этому поводу.