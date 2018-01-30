31 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами будет слабый туман. Подует временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от 2° до 1° тепла, днем 5-8° тепла, в Баку ночью составит до 1° мороза, днем 5-7° тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 55-65%.

В районах Азербайджана завтра в основном осадков не ожидается, однако вечером в некоторых северных и западных районах выпадет снег. В отдельных местах будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 3-8° тепла.

Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов предупреждает, что с 31 января до полудня 1 февраля на территории страны западный ветер временами усилится, 1 февраля в отдельных местах будут дожди и снег.