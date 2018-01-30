Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января ознакомился с очередными планами развития зимне-летнего туристического комплекса «Шахдаг» в Гусаре.

Как сообщает пресс-служба главы государства, первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов проинформировал главу государства о текущем состоянии зимне-летнего туристического комплекса «Шахдаг» и работах, которые планируется проделать во второй половине этого года.

Я.Эюбов проинформировал Ильхама Алиева о том, что в ходе второго этапа развития будет построена новая трасса протяженностью 4,2 км. Она будет самой длинной трассой с красным уровнем сложности. Кроме этого, будет построена канатная площадка №5, которая позволит начинать спуск с высоты 2350 метров над уровнем моря. Я.Эюбов отметил, что на основной площадке комплекса планируется создание инфраструктуры для развлечений. К работам планируется приступить весной текущего года. Помимо этого, на территории комплекса планируется строительство искусственного озера для летнего отдыха. До конца 2018 года также планируется улучшение дорожной инфраструктуры для комплекса. В настоящее время ведутся работы по проектированию третьего этапа работ по развитию комплекса.

Глава государства ознакомился с комплексом и дал поручения и рекомендации.

Затем президент Ильхам Алиев покатался на лыжах.