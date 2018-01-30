Министр экономики Грузии Георгий Чиковани заявил об отказе страны покупать природный газ на границе с Россией с 2018 года.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Такое решение принято из-за невостребованности российского газа – все потребности Грузии в «голубом топливе» в настоящее время покрывает Азербайджан.

«Грузии просто не нужен российский газ, поскольку вполне хватает азербайджанского», — приводит слова Георгия Чиковани издание.

Грузия является страной-транзитером российского газа в Армению. Согласно договору между «Газпромом» и грузинскими властями, в прошлом году транзит газа в Армению оплачивался частично деньгами, а частично сырьем (10% от общего объема транспортировки газа). Теперь оплата будет осуществляться исключительно деньгами.

В апреле прошлого года Грузия уже отказывалась от закупок природного газа у России. Тогда эта мера носила временный характер и действовала до конца 2017 года.