В ходе проведенного сегодня заседания Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению было вынесено на обсуждение изменение в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии».

Как сообщает АПА, согласно проекту, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Азербайджанской Республики не сможет проводить проверку в объектах по производству, транспортировке, хранению и продаже пищевых продуктов.

В связи с этим в 1-ю часть 34-й статьи закона (Права должностных лиц государственной санитарно-эпидемиологической службы Азербайджанской Республики) будут добавлены следующие слова «За исключением объектов по производству, упаковке, транспортировке, хранению и продаже пищевых продуктов». За Государственной санитарно-эпидемиологической службой сохраняются полномочия проводить проверки на других объектах за исключением вышеперечисленных.

Проект рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании парламента.