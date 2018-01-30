Террористы PYD/PKK выпустили с территории сирийского Африна ракету по турецкому городу Килис.

Ракета выпущена в 10:20 по турецкому времени 30 января и взорвалась на улице Ших Мехмет.

По предварительным данным, пострадавших нет. Место падения ракеты оцеплено полицией.

Многие годы PYD/PKK переправляют через горную гряду Аманос (Нур) отряды террористов в Турцию.

Террористы, действующие в этом районе Сирии, угрожают не только приграничным районам Турции, но и жителям сирийских регионов, очищенных от боевиков в рамках операции «Щит Евфрата», а также сирийцам в зоне деэскалации в Идлибе.