Армянскую АЭС необходимо как можно скорее закрыть, считает заместитель руководителя отдела Восточного партнерства в Европейской службе внешних действий Дирк Лоренц.

«Мы уверены, что необходимо как можно скорее закрыть атомную станцию, поскольку невозможно улучшить ее настолько, чтобы она полностью соответствовала международным требованиям безопасности», — сказал Д.Лоренц журналистам в рамках проходящего в Ереване пятого заседания подкомитета Армения-ЕС по вопросам энергетики, транспорта, окружающей среды, климата и гражданской обороны.

«В то же время мы понимаем, что для Армении важен вопрос энергетической безопасности. Это необходимо учесть. ЕС сейчас работает с Арменией в направлении улучшения безопасности АЭС», — отметил Д.Лоренц.