Житель Низаминского района города Гянджа Адалят Сарыев 1972 г.р. был задержан за незаконное распространение религиозной секты.

Как сообщает Report, расследование установило, что он пропагандировал секту «Звезда на Востоке» христианской направленности. В доме А.Сарыева было обнаружено около 100 человек, присоединившихся к секте. Из них 40 – малолетние дети.

Материалы в отношении А.Сарыева были направлены в Госкомитет по работе с религиозными структурами.

Отметим, что по данным местных СМИ, религиозная община «Звезда на Востоке» получает финансовую поддержку из Германии.