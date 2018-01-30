Утверждения некоторых о крахе медиа политики Азербайджанского государства вызывают сожаление, считает помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

А. Гасанов отметил, что сегодня известные представители грант-медиа собираются в разных центрах Европы и пытаются провести акции «No-TAP».

«Это журналисты, которых в Азербайджане сформировали те, кто реализует политику выделения грантов. Фундамент азербайджанских медиа заложен прочно. В первую очередь медиа должны обеспечивать людей информацией, просвещать их, пропагандировать патриотизм. Те, кто говорят о крахе медиа политики в Азербайджане, посмотрите. Есть ли административный орган, который контролирует медиа? Был сформирован Совет прессы, который является органом самоуправления журналистов в Азербайджане. Журналисты могут принять или не принимать предложенные Азербайджанским государством квартиры. Какие журналисты потеряли свою независимость из-за медиа политики президента? Наоборот, те, кто пытается сформировать медиа путем политики выделения грантов, сами внедряют это. Мы знаем, что если печатным органам не оказывать поддержку, то они прекратят свою деятельность. Печатные медиа создают историческую хронику страны. Создать эту хронику посредством каких-то интернет медиа невозможно. Для будущего поколения создается письменная хроника общественно-политической истории страны. Разница между выделяемыми иностранными агентами в кабинетах грантами и оказываемой президентом медиа поддержкой известна. Представители грант-медиа выступают против TAP, TANAP. В то время как эти проекты связаны со стратегическими интересами Азербайджана. Эти лица должны понимать, с какой реакцией азербайджанского общества они столкнуться», — цитирует его АПА.

А. Гасанов заявил, что журналисты являются друзьями президента Азербайджана. Он также выразил уверенность, что на выборах они поддержат президента Ильхама Алиева.