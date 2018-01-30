В удмурстком городе Сарапуле трое молодых людей избили и изнасиловали знакомого в качестве наказания за то, что он надругался над детьми. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным следствия, в ночь с 10 на 11 января трое знакомых в возрасте 18, 21 и 30 лет выпивали вместе в квартире у одного из них. Во время застолья выяснилось, что приглашённый гость — педофил: 18-летний молодой человек был судим за изнасилование 15-летней девочки и сейчас вновь привлекается к ответственности за надругательство над 13-летним ребёнком. За эти преступления собутыльники решили «наказать» знакомого и в итоге избили и изнасиловали его.

Сообщается, что совершившие самосуд были задержаны. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело и начато следствие.

Обвиняемые были заключены под стражу. Им грозит до десяти лет тюрьмы.