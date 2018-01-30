На дагестанском участке российско-азербайджанской границы в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» изъято 133 килограмма сазана, которые были направлены на утилизацию.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Дагестан, государственные инспекторы, осмотрев ввозимый багаж гражданина Азербайджанской Республики, пресекли попытку ввоза партии рыбы без ветеринарно-сопроводительных документов. Груз находился в багажнике автомобиля Opel Zafira с азербайджанским регистрационным номером. Впоследствии при проверке документов выяснилось, что владелец груза не имел при себе ветеринарных сертификатов на перевозимую партию товара.

В связи с этим был составлен акт о нарушениях ветеринарно-санитарных правил при перевозке подконтрольного груза и протокол об административном правонарушении по статье 10.8 часть первая Кодекса административных правонарушений РФ, после чего продукция была изъята и направлена на утилизацию.