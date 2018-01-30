Советник президента России Сергей Глазьев заявил, что следует обратить внимание на тех, кто не попал в «кремлевский доклад», передает «Газета».

«Я там все время в списке, я у них списке №1 по санкциям был изначально. Надо смотреть не тех, кто попал в список, а тех, кто не попал. С моей точки зрения главным критерием кадровой политики в нашей стране в условиях «войны» с Америкой должно быть попадание в американский санкционный список. Те, кто туда попал, не имеют никаких подозрений называться американской агентурой. А те, кто не попал, как раз большой вопрос к ним», — сказал Глазьев.