Все задержанные по подозрению в коррупции высокопоставленные саудовские чиновники и бизнесмены, которые содержались два месяца в пятизвездочной гостинице Ритц Карлтон в Эр-Рияде, покинули гостиницу, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на официальный саудовский источник.

В ноябре прошлого года Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем распорядился задержать около 40 влиятельных персон, среди которых были члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.

Сообщается, что одними из последних обрели свободу глава компании Saudi Bunladin group Бакр бин Ладен и другие члены семьи бин Ладена, которые были задержаны в ноябре в рамках массовой кампании по борьбе с коррупцией. Две недели назад представитель компании опроверг сообщения о национализации активов компании, заявив, что ею по-прежнему владеют акицонеры.

Первые данные расследования в рамках антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии указали на присвоение более 100 миллиардов долларов в результате коррупционных действий. Наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман в интервью газете New York Times сообщил, что практически все представители государственной элиты, задержанные по подозрению в коррупции, предпочли досудебное урегулирование претензий.