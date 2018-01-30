Бандой валютных контрабандистов, задержанных в ходе проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) операции, руководил Мамедов Агиль Камандар оглу. Являющийся жителем села Шихлы II Газахского района Мамедов Агиль постоянно контактировал с известным в районе и проживающим в России одним из лидеров азербайджанской диаспоры Шахином Шихлинским.

Об этом пишет газета «Ени Мусават». Издание отмечает, что Агиль Мамедов и Шахин Шихлиснкий вместе владеют автовокзалом, расположенным около таможенного поста «Сыныг корпю».

Источники газеты утверждают, что Шахин Шихлинский причастен к выводу крупной суммы денег из Азербайджана. Вполне возможно, отмечает издание, он сам руководил этим процессом.

Достаточно известный в Азербайджане и России Шахин Шихлинский является членом Консультативного Совета по делам национальностей при губернаторе Свердловской области, членом Всемирного координационного совета азербайджанских и турецких диаспорских организаций.

Шахин Шихлиснкий родился 20.02.1966 в селе Шихлы II Газахского района.

В распространенной официальной информации говорилось, что в результате проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) 15-18 января комплексных оперативно-розыскных мероприятий по продолжающемуся уголовному делу в связи с фактами манипуляции и незаконного оборота валюты в Азербайджане разоблачена преступная сеть, участники которой занимались альтернативным оборотом валюты на «черном рынке». Их незаконная деятельность была пресечена.

В течение 2017 года члены преступной группировки, в обход таможенного контроля, не задекларировав, вывезли из страны контрабандным путем наличными 80 млн. 731.282,0 долларов, 5 млрд. 270.227.972,0 российских рублей, 248 915 евро.

По уголовному делу, которое было возбуждено по статьям 206.3.1, 206.3.2, 192.2 и др. УК АР, были задержаны и привлечены к уголовной ответственности граждане Азербайджана Мамедов Агиль Кямандар оглу, Мустафаев Мустафа Абузер оглу и Бабаев Вюгар Адалят оглу, а также гражданин Грузии Измаилов Мамед Гашим оглу и другие участники указанных преступных действий.

В настоящий момент оперативно-следственные мероприятия продолжаются.