Госдепартамент США обвинил Россию в невыполнении требовании резолюции СБ ООН о санкциях в отношении КНДР. Соответствующее заявление опубликовала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, сообщает RT.

«Мы предупреждали Россию о незаконной торговли Северной Кореи углём через российские порты. Россия заявила, что будет следовать всем резолюциям СБ ООН, однако она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Времени для отговорок больше нет», — написала Науэрт в Twitter.