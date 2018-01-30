«Мы предупреждали Россию о незаконной торговли Северной Кореи углём через российские порты. Россия заявила, что будет следовать всем резолюциям СБ ООН, однако она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Времени для отговорок больше нет», — написала Науэрт в Twitter.
Дата: 2018/01/30 0:34
Раздел: Мир
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