Арестованы члены банды, совершившей налет на жилой дом в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает АПА, 25 января житель Баку М.Мамедов прибыл в квартиру, находящуюся в жилом доме, вместе с женщиной по имени Майя, с которой познакомился через интернет. Спустя некоторое время в квартиру вошли трое в масках, которые связали его скотчем по рукам и ногам, после чего избили.

Забрав у М.Мамедова 150 AZN и мобильный телефон, люди в масках вместе с женщиной покинули квартиру. В результате оперативно-розыскных мер были определены личности пятерых лиц, подозреваемых в разбойном нападении. Один из них был задержан по горячим следам.

Как сообщили в пресс-службе МВД, четырем преступникам удалось пересечь границу с Грузией. В результате оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами двух стран, все четверо были арестованы, доставлены в Азербайджан и привлечены к ответственности.

В настоящее время ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела по данному факту.