Шведские мусульмане обнаружили в местных магазинах сети H&M носки с изображением человечка Lego с отбойным молотком, оскорбительные для верующих. Об этом сообщает RT.

По утверждению активистов, если посмотреть на рисунок вверх ногами, то можно увидеть паттерн, напоминающий слово «Аллах», записанное по-арабски. Носки изъяты из продажи, пресс-служба ретейлера опубликовала в шведских СМИ заявление, в котором говорится, что «сходство является чистым совпадением» и компания не имела каких-либо дурных намерений.