Не считаем необходимым специально комментировать повторяющие друг друга заявления министра иностранных дел Армении. Трудно понять кого он пытается обмануть — международную общественность или армянский народ. Лицам, осведомленным о глубинном содержании вопросов, известно, что его высказывания абсолютно далеки от реальности. Выступление министра иностранных дел Армении не что иное, как лицемерие и фальшивые эмоции.

Об этом, отвечая на вопросы СМИ, сказал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Официальный представитель министерства отметил, что вопрос увеличения числа полевых помощников действующего председателя ОБСЕ – вспомогательное средство, непосредственно зависящее от субстантивных и логичных переговоров. В Kрaкове были проведены очень логичные переговоры по урегулированию конфликта. Видя такие выступления, очень легко понять, почему Армения находится в условиях существующего политико-экономического и демографического кризиса. Армянский народ сам должен извлечь выводы, видя, кто находится в руководстве страны.