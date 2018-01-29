Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс послужит росту транзитного потенциала стран региона.

Об этом на встрече с делегацией, возглавляемой генеральным директором по транспорту и мобильности Европейской комиссии Хенриком Хололеем, сказал председатель «Азербайджанских железных дорог» Джавид Гурбанов, сообщили Trend в отделе по связям с общественностью ЗАО.

В ходе встречи председатель ЗАО подробно проинформировал гостей о транспортно-логистическом потенциале Азербайджана, а также работах по претворению в жизнь международных и региональных проектов.

По словам Джавида Гурбанова, в деле расширения азербайджано-европейских связей важная миссия выпадает на долю транспортных структур стран, в том числе железнодорожного транспорта.

Он рассказал присутствующим о Транскаспийском международном транспортном маршруте, транспортных коридорах «Север-Юг», «Юг-Запад» и, в частности, о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось в октябре прошлого года. По его словам, эта железная дорога соединяет Азию с Европой. Интерес к проекту особо проявили центральноазиатские страны, в том числе Туркменистан, Казахстан, Афганистан, а также Пакистан, Китай и Индия. Посредством этой железной дороги, пролегающей по Азербайджану, Грузии и Турции, и далее через железнодорожный тоннель под Босфором (с последующим соединением трансъевропейских и трансазиатских железнодорожных сетей) грузы и пассажиры получают возможность беспрепятственного движения из Азии в Европу и в обратном направлении. Это, в свою очередь, послужит росту транзитного потенциала стран региона. По этой линии уже пущен первый грузовой поезд.

На встрече было обсуждено расширение двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, Хенрик Хололей высоко оценил укрепление транспортно-логистического потенциала Азербайджана, и работы, проделанные азербайджанской стороной в деле запуска железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и налаживания прочих международных транспортных коридоров. По его словам, существует большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом.