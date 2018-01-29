Минздрав Турции выпустил официальное заявление, в котором опроверг угрозу распространения вируса Зика. Ранее об обнаружении переносчиков вируса в этой стране сообщил Роспотребнадзор.

«В Турции не распространяется вирус Зика, виды комаров, которые могут переносить вирус, обнаружены лишь в некоторых районах», — отметили в минздраве. При этом самого вируса у комаров в этих регионах обнаружено не было. В ведомстве подтвердили, что в стране были зафиксированы четыре случая заболевания, однако все заболевшие вернулись в Турцию с Кубы, где они и заразились. Случаев передачи вируса внутри страны зафиксировано не было.

О случаях заболевания вирусом Зика в Турции сообщил 29 января Роспотребнадзор. В ведомстве отметили обнаружение комаров-переносчиков заболевания и, в связи с этим, рекомендовали россиянам «учитывать данную ситуацию при планировании своих поездок».

Вирус Зика передается через укусы комаров. Особую опасность он представляет для беременных, поскольку инфекция вызывает повреждения мозга у новорожденных. Вспышка вируса Зика в Латинской Америке в 2016 году привела к введению режима чрезвычайной ситуации в нескольких стран, после чего Всемирная организация здравоохранения признала вирус глобальной угрозой. В Бразилии режим ЧП из-за вируса был отменен лишь летом 2017 года.