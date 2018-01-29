Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб покинул свой пост.

Об этом, как пишет RT, сообщает MSNBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что замглавы ведомства покинул пост на фоне частой критики со стороны американского президента Дональда Трампа.