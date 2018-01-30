Apple планирует вдвое сократить производство iPhone X в первом квартале 2018 года — приблизительно с 40 млн до 20 млн штук. Такое решение компания приняла в связи с падением роста продаж. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на японское издание Nikkei, в распоряжении которого оказалось письмо компании поставщикам.

По данным Nikkei, компания планирует сокращение производства смартфонов в связи с недостаточно высоким уровнем продаж iPhone X во время новогодних праздников на ключевых рынках, включая Европу, США и Китай.

При этом Apple планирует в полной мере выполнить план по производству более дешевых моделей смартфонов, в том числе iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 7. За первый квартал компания планирует выпустить 30 млн этих моделей.

Из-за низких продаж iPhone X Apple может отложить планы внедрения OLED-дисплеев в другие модели смартфонов, отмечает издание. iPhone X — первый смартфон в линейке компании c дисплеем на органических светодиодах (OLED).

Новые модели iPhone X и iPhone 8 Apple представила 12 сентября.