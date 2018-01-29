На российском рынке в продажу поступил изготовленный армянами в оккупированном регионе Азербайджане Нагорном Карабахе спиртной напиток под названием «Арцах тутовый».

Как сообщает АПА, изготовителем напитка, который поступил в продажу в столичных сетях магазинов «Ашан», «Лента» и др., указано ОАО «Artsax Brandy Company» Армения. В качестве места производства указана «Армянская Республика. Айгестан».

Но, стало известно, что этот продукт был изготовлен не в Армении, а на оккупированных землях Азербайджана. Так, территория под названием «Айгестан» является присоединенным в 1991 году к Ходжалинскому району Азербайджана селом Баллыджа Аскеранского района. Находящееся под оккупацией ВС Армении это село было переименовано армянами на Айгестан.

Отметим, ранее армяне выпустили в продажу в России тутовую, кизиловую водки под названием «Карабах» и другие спиртные напитки. Теперь же они начали выпускать продукцию под названием «Арцах», а в качестве адреса указывают не «НКР», а «Республику Армения». Цель в том, чтобы незаконно изготовленная на оккупированных территориях продукция с легкостью могла быть представлена на российском и мировом рынках.