Активные поиски пропавшего в Японском море рыболовного судна «Восток» завершены. У спасателей нет надежды найти членов экипажа живыми. Об этом «Лайфу» заявили в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.

— Сегодня в 20:00 местного времени (14:00 по бак.вр.) активная фаза поисков прекращена из-за отсутствия какой-либо разумной надежды найти людей живыми. Далее поиски будут осуществляться проходящими в этом районе судами, — сообщили там.

Ранее сообщалось, что в ходе поисков пропавшего траулера «Восток», на борту которого также находились азербайджанцы, обследовано 40 тыс. кв. км акватории Японского моря, обнаружить новых следов судна и экипаж не удалось.