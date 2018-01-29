«За 14 лет зарплаты увеличивались более чем в пять раз, а пенсии свыше восьми раз. Были реализованы многие важные социальные проекты».

Об этом заявил в своей вступительной речи президент Ильхам Алиев на проходящей 29 января в Центре Гейдара Алиева конференции, посвященной итогам четвертого года реализации «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах».

«Мы проделали большую работу, связанную с социальной инфраструктурой, было построено более 3100 школ, отремонтировано или построено 642 медицинских учреждения, возведено 43 олимпийских спортивных комплекса. Это — проекты, требующие огромных средств.

Однако, эти проекты являются социально направленными проектами, поэтому в нашей инвестиционной программе эти проекты всегда имеются. Согласно инвестиционной программе этого года, будет реализован ряд социальных проектов», — отметил глава государства.