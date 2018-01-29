В Киеве задержали двух мужчин, причастных к похищению бизнесмена из Азербайджана. Об этом изданию «Корреспондент» сообщили в столичной прокуратуре в понедельник, 29 января.

В ведомстве уточнили, что предпринимателя похитили 11 декабря прошлого года из двора дома, где он проживал. Потом его вывезли в поселок в Киево-Святошинском районе.

«По ходатайству Киевской местной прокуратуры №2 двум злоумышленникам – 50-летнему уроженцу Республики Азербайджан и его 52-летнему сообщнику – сообщено о подозрении в совершении преступления. Дарницкий районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители ищут для задержания других лиц, которые могут быть причастны к похищению предпринимателя.