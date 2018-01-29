Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения об отзыве дипломатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве генконсула Азербайджана в городе Дубаи Объединенных Арабских Эмиратов.
Согласно распоряжению, Парвиз Джафар оглу Исмаилзаде отозван с должности генерального консула Азербайджанской Республики в городе Дубаи.
Также отозван чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Хашимитском Королевстве Иордания Агабеков Сабир Мамед оглу.
Рашад Исмаилов отозван с должности генконсула Азербайджана в грузинском городе Батуми.
Рзаев Расим Шамседдин оглу отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Саудовской Аравии, в то же время в Султанате Оман, Республике Йемен, Королевстве Бахрейн, а также с должности постоянного представителя Азербайджана при Организации исламского сотрудничества.
Ибрагим Асад оглу Гаджиев был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Индии, а также Шри-Ланке, Мальдивах, Непале, Бангладеше и Бутане.
Отозван чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Катаре Тофик Абдуллаев.