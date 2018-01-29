Председателем совета директоров Дальневосточного морского пароходства стала генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде. Такое решение было принято на заседании совета директоров ПАО «ДВМП», которое прошло в Москве в минувшую пятницу. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В конце декабря прошлого года в Москве состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» (головная компания транспортной группы FESCO), входящего в группу «Сумма». На этом собрании досрочно сменили 4 из 9 членов совета директоров, в том числе из руководящего органа вышел председатель совета директоров группы «Сумма»Зиявудин Магомедов. В настоящее время в совет директоров ПАО «ДВМП» входят юрисконсульт Tarrant Managment Боуд Клайв Денис, председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер, независимый консультант, член совета директоров АО «СУЭК» Наталья Изосимова, президент ПАО «ДВМП» Александрс Исуринc, директор по финансам и экономике группы «Сумма» Константин Кузовков, генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде, первый заместитель генерального директора группы «Сумма» Александр Панченко, генеральный директор En+ Group Максим Соков, глава московского филиала инвестиционного фонда TPG Capital Дмитрий Швец.

Лейла Маммедзаде, по сообщениям прессы известная также под фамилией Канторович, занимает пост генерального директора группы «Сумма» с марта 2016 года. С 2010 по 2012 год занимала должность вице-президента по управлению активами группы «Сумма». Также Маммедзаде возглавляла советы директоров компаний «СтройНовация», «ГлобалЭлектроСервис» и «Якутская топливно-энергетическая компания». Она также занимала должность исполнительного директора делового консультативного совета АТЭС в год российского председательства (2012).

До прихода в группу «Сумма» она работала в крупнейших иностранных компаниях, в том числе в Halliburton (в США и Великобритании), в штаб-квартире Royal Dutch Shell в Гааге (Нидерланды), где в разное время занималась слияниями, поглощениями, управлением инвестиций, управлением рисками, подготовкой стратегии и развитием бизнеса в России и СНГ.

В 2002 году Лейла Маммедзаде получила степень магистра наук в Техасском университете A&M (США) по специализациям «Финансы» и «Нефтяное дело».

Группа «Сумма» — российская независимая группа, объединяющая активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Штаб-квартира компании расположена в Москве.

Контроль над группой принадлежит предпринимателю Зиявудину Магомедову, он же является председателем совета директоров компании. По имеющимся данным, группе «Сумма» принадлежит 32,5 % акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство», 23,8 % — у GHP Group, 17,4 % — у TPG, 4,9 % — у East Capital.