Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» Айсель Мамедова выступит в первой части первого полуфинала конкурса, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Порядок выступления стран-участниц конкурса был определен в ходе жеребьевки.

В первой части первого полуфинала выступят представители Албании, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Исландии, Израиля, Литвы, во второй части – Армении, Австрии, Хорватии, Кипра, Финляндии, Македонии, Греции, Ирландии, Швейцарии.

В первой части второго полуфинала выступят представители Австралии, Дании, Норвегии, Молдовы, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Нидерландов; во второй части – Венгрии, Грузии, Мальты, Черногории, Латвии, Польши, Словении, Швеции, Украины.

В финал автоматически попадают страны «Большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), а также страна-хозяйка конкурса (Португалия).

Полуфиналы «Евровидения-2018» пройдут 8 и 10 мая, финал — 12 мая. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз «Все на борт!» также символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Ведущие конкурса – актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела (Filomena Cautela), журналист, шоувумен Сильвия Альберто (Sílvia Alberto), актриса Даниэла Руа (Daniela Ruah) и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо (Catarina Furtado).

Азербайджан на конкурсе «Евровидение-2018» представит 28-летняя Айсель Мамедова — вокалист, пианистка, композитор, участница международных джазовых и музыкальных фестивалей.